Sotto sequestro il lido Bellariva di Varcaturo, nel comune di Castel Volturno. A darne notizia il portale Casertace.it. Nel corso dei controlli è emerso che la struttura è priva di licenza edilizia.

Varcaturo, sotto sequestro il lido Bellariva

I caschi bianchi sono intervenuti sul litorale domizio per effettuare una serie di accertamenti. Il titolare è stato denunciato. La Municipale ha anche presentato richiesta di revoca della concessione e delle autorizzazioni alla somministrazione di bevande e cibo. Un duro colpo per una delle strutture di Marina di Varcaturo più frequentate dai turisti e punto di ritrovo di molti giovani, in particolare in primavera ed estate.

Toccherà adesso al gestore presentare eventualmente ricorso contro il provvedimento di sequestro e far valere le proprie ragioni in merito alla presunta mancanza di licenza edilizia. Non è la prima volta che le forze dell’ordine – Polizia di Stato compresa – prendono di mira gli stabilimenti di Marina di Varcaturo per irregolarità e mancanza di autorizzazioni.