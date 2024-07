Inaugurato ufficialmente il parco intitolato a Giuseppe Di Matteo in via Madonna del Pantano a Varcaturo, sulla fascia costiera giuglianese. Un nuovo polmone verde per la terza città della Campania.

Varcaturo, inaugurato il parco “Giuseppe Di Matteo” in via Madonna del Pantano

Ex villa Zagaria, il parco era un bene confiscato alla criminalità organizzata. Oggi vive una seconda vita grazie al milione di euro attinto dai fondi regionali Pics. Presenti all’inaugurazione, oltre al sindaco Nicola Pirozzi, anche l’assessore regionale Morcone, e il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a cui è stato affidato l’onore di tagliare il nastro inaugurale.

La struttura si estende su una superficie di 8mila metri quadri, con un campo di basket, area jogging, giostre e un parcheggio da mille metri quadri. “Un bene che è un riscatto sociale per le nuove generazione, in una cornice di legalità“, ha dichiarato il prefetto Di Bari. Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore Morcone: “Restituire i beni confiscati alla cittadinanza è la strada maestra da seguire. In Campania stiamo facendo cose belle. Oggi tocca a Giugliano“. “Nasce la prima villa comunale della fascia costiera e l’abbiamo intitolata a un bambino vittima della mafia”, ha chiosato il primo cittadino giuglianese Nicola Pirozzi.