Una giornata di mare si è trasformata in un incubo per i bagnanti di un noto lido di Varcaturo, teatro di una violentissima rissa tra due donne. La segnalazione, inviata a Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, e Rosario Visone, co-portavoce regionale di Europa Verde, racconta di un episodio sconcertante.

Varcaturo, lite per un lettino finisce in rissa: “strascino” in spiaggia tra donne

Secondo una testimone, due donne arrivate nel corso della giornata hanno preteso un lettino in riva al mare, cercando di posizionarsi davanti a chi aveva raggiunto la spiaggia di buon mattino. Al rifiuto dei bagnini, la situazione è degenerata in violenza. Le donne hanno aggredito prima i bagnanti e poi i dipendenti del lido, scatenando una rissa durata oltre mezz’ora. “Chi cercava di separarle ha avuto la peggio” ha riferito la testimone.

Parole dure da Borrelli e Visone: “Siamo davanti a un vortice di violenza cieca e immotivata da cui nessuno è immune. Una rissa tra donne in pieno giorno, davanti a famiglie e bambini. Per cosa? Un lettino in riva al mare. Abbiamo superato ogni immaginazione. Chi non è in grado di stare in mezzo agli altri, mettendo a rischio la sicurezza di tutti, deve essere rieducato, non può girare a piede libero seminando il terrore nelle nostre città”.

Poi i due politici concludono: “I cittadini per bene sono stanchi di subire i soprusi di questi soggetti che sanno esprimersi solo attraverso violenza e criminalità. Servono pene certe e nessuna attenuante perché chi pensa di poter fare ciò che vuole, seminando il panico su una spiaggia, non può restare impunito. Chiediamo che queste donne vengano individuate e assicurate al più presto alla giustizia”.