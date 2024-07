Presentato il palinsesto della nuova stagione televisiva di Teleclubitalia

Dalle produzioni storiche a quelle nuove, progetti e attività di Teleclubitalia sono stati presentati in una serata speciale al lido Varca D’Oro a Varcaturo, Giugliano, in cui è stato annunciato il palinsesto per la prossima stagione televisiva.

Il direttore Giovanni Francesco Russo, ha passato in rassegna i diversi programmi tv che nel corso dell’anno accompagnano i telespettatori.

La redazione giornalistica di TgClub ha presentato il comparto dell’informazione che comprende non solo il notiziario e sito web dedicato soprattutto ad approfondimenti dell’area nord di Napoli, ma anche “TgClub Salute” in collaborazione con l’Asl Napoli 2 Nord, Campania Oggi, format di approfondimento su temi di politica, cronaca e attualità.

Ampio spazio alla pagina dedicata allo sport con la storica produzione dedicata al Calcio “Club Napoli All New” che s’arricchisce di una collaborazione importante come quella di Carlo Alvino. Non solo Azzurri ma anche serie C.

Poi la cultura con la trasmissione più longeva di Teleclubitalia: “C’era una Volta”. Ad arricchire il palinsesto culturale anche il format documentaristico “Incantesimi Solari” e prossimamente in onda anche “Storie di Provincia”.

Un importante approfondimento con le produzioni di carattere religioso dalle feste patronali, alla Santa Messa nonché all’approfondimento di “Verso Betania”.

Inoltre sono state presentate al pubblico The Club Factory, agenzia di comunicazione nata in seno a Teleclubitalia e The Stream Club. Una serata ricca in cui Teleclubitalia promette di stare sempre sul pezzo e sempre vicini ai propri telespettatori.