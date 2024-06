Scoperta discarica abusiva e officina fuorilegge durante un’ispezione in un canile a Varcaturo. La Polizia Municipale ha denunciato un soggetto di nazionalità ucraina per reati ambientali e ricettazione.

Varcaturo, scoperta discarica abusiva durante ispezione in un canile

I caschi bianchi guidati dal comandante Emiliano Nacar hanno eseguito un controllo in un canile situato in viale Pini Nord gestito da una persona di nazionalità ucraina, che è stata denunciata per abusivismo edilizio, furto di acqua e smaltimento illecito dei rifiuti speciali derivanti dall’attività del canile.

L’ispezione però è proseguita e si è estesa ad una area attigua, sempre di proprietà del soggetto ucraino. Durante il sopralluogo si è accertata la presenza di una discarica di auto, parti di motore e parti di vetture unitamente a rifiuti speciali pericolosi, come guaine, batterie al piombo e vernici.

Anche auto rubata

Il tutto era funzionale a un’attività abusiva di meccanico. Durante il controllo si è accertata tra l’altro la presenza di un’auto un Audi oggetto di furto rubata e denunciata a Napoli. Tutta l’area è stata posta sotto sequestro penale e il soggetto ucraino è stato denunciato per reati ambientali e per il reato di ricettazione.