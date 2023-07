Lui si chiama Ninotto, viene da Pozzuoli. Fa il venditore ambulante di gelati e cocco e sui social è un personaggio noto per i suoi video ironici. In uno degli ultimi filmati apparsi sulla sua pagina, denuncia che gli è stato negato l’accesso a un noto stabilimento di Varcaturo. Motivo? “Non ha il fisico adatto”.

Varcaturo, “non hai il fisico e la camicia di lino”: gli negano l’ingresso al lido

“Pensavo di essere a Ischia o Capri o in Sardegna – spiega Ninotto – e invece non mi hanno fatto entrare perché non avevo il fisico. C’erano tutti palestrati e donne con i tacchi a spillo. Ma l’acqua è gialla e marrone. Puzza. Gli ho detto una sola cosa: ‘Ma ti rendi conto che stai a Varcaturo?’. Vi dovete fare un lavaggio al cervello con 200 persone che stanno in una piscina e poi non fate entrare a me perché non ho la camicia di lino”.

La video-denuncia ha raccolto migliaia di commenti e decine di condivisioni. C’è chi commenta con ironia e chi invece lo invita a chiamare le forze dell’ordine perché nessuno stabilimento può negare l’accesso alla spiaggia per motivi “estetici”. Non è chiaro quanto si sarebbe consumato l’episodio e se Ninotto volesse entrare in qualità di semplice bagnante o come venditore ambulante, ma fatto sta che la sua testimonianza ha riacceso i riflettori sulla legittimità della selezione dei gestori degli stabilimenti all’ingresso.