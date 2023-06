Non accenna a fermarsi l’escalation di furti lungo la fascia costiera giuglianese. A finire nel mirino dei malviventi l’abitazione di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, da anni residente a Varcaturo, nei pressi di via Ripuaria.

Varcaturo, malviventi in azione: furto in casa del giocatore Zielinski

I balordi sarebbero entrati in azione presumibilmente questa mattina, quando il giocatore non era presente in casa. Zielinski sarebbe infatti in vacanza in Sardegna.

A quanto pare i ladri avrebbero messo a soqquadro l’intera abitazione, vandalizzandola e arraffando tutto ciò che di valore vi era all’interno. Al momento la refurtiva non è stata ancora stimata. Sul caso indagano i Carabinieri, intervenuti sul posto.

Prima di andarsene, i malviventi avrebbero persino portato via anche due auto del centrocampista polacco; uno dei due veicoli sarebbe stato poi rinvenuto dinanzi all’abitazione dagli uomini della benemerita. Del furto è stato subito messo al corrente Zielinski che proprio in queste ore sta facendo ritorno a Giugliano. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona al fine di individuare i malfattori.