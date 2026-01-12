Varcaturo, incendio in una villa: evacuate tre persone. Vigili del Fuoco sul posto

Un incendio è divampato nella serata di ieri in una villa nel parco degli Oleandri a Varcaturo. Le fiamme, per ragioni ancora in corso di accertamento, sarebbero divampate al piano inferiore dell’abitazione per poi propagarsi in altre stanze. La nube sprigionata dal rogo è rimasta visibile a chilometri di distanza.

Dalle prime informazioni raccolte, gli occupanti – tre persone – sarebbero riuscite a mettersi in salvo abbandonando lo stabile in autonomia. Sul posto sono accorse due autobotti del Vigili del Fuoco del vicino distaccamento che hanno spento l’incendio. Non ci sono feriti. Toccherà ai pompieri valutare l’agibilità della villa e capire se i residenti potranno fare rientro nella propria abitazione.