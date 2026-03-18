Varcaturo, fuggono all’alt dei carabinieri: arrestati tre uomini dopo inseguimento

Non si fermano all’alt e scappano. I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato tre persone, di 38, 20 e 19 anni, residenti nel parco rom di via Francesco a Patria. Il 38enne risulta già noto alle forze dell’ordine. I tre sono accusati di fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale.

Varcaturo, fuggono all’alt dei carabinieri: arrestati tre uomini

L’episodio è avvenuto in via Ripuaria, all’altezza di un distributore di carburante, dove era in corso un posto di controllo. Un furgone Ford Transit con a bordo i tre uomini non si è fermato all’alt imposto dai militari. Ne è nato un inseguimento di circa sei chilometri. Durante la fuga il veicolo avrebbe tentato più volte di speronare l’auto dei Carabinieri. Giunto allo svincolo in direzione Zona Asi, il conducente ha perso il controllo del mezzo a causa dell’elevata velocità, finendo fuori strada.

I tre occupanti hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati raggiunti e bloccati. Il 19enne e il 38enne sono stati trasportati in codice verde all’ospedale San Giuliano e successivamente dimessi. Il veicolo, privo di documenti di circolazione e copertura assicurativa, è stato sequestrato. Gli arrestati sono in attesa di giudizio.