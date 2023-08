Avrebbe creato problemi agli stabilimenti balneari un video ironico girato dal videomaker Massimo Cerbone che riprende un presunto avvistamento di squali a Varcaturo. Il filmato ha totalizzato più di un milione di views su Tik Tok e più di un utente ci è cascata prendendo la segnalazione per autentica.

Varcaturo, “avvistati 4 squali”: il video ironico allontana i bagnanti dal litorale

A specificare la natura goliardica del filmato è anche il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, a cui sono giunte diversi richieste di chiarimento in merito al filmato che riprenderebbe quattro pescicani nelle acque del litorale domizio.

Il presunto avvistamento avrebbe indotto diversi bagnanti a chiedere informazioni ai titolari degli stabilimenti balneari e addirittura alcuni avrebbero preferito spostarsi su altri litorali per non imbattersi in presenza sgradite durante il soggiorno nelle acque di Marina di Varcaturo.

“Deputato, questo video è diventato virale, quasi 1 milione di visualizzazioni in pochissime ore – ha scritto un utente -. Le chiedo, a nome di tutti i gestori dei lidi di Varcaturo, di fare chiarezza su questa questione degli squali. Si tratta di un video ironico di Massimo Cerbone ma la gente lo ha preso per vero e stiamo subendo ingenti danni ai nostri affari per un disguido”.