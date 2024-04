Al via la demolizione dell’Hotel Serena, la struttura ricettiva presente in via Madonna del Pantano, a Varcaturo, lungo la fascia costiera giuglianese. Alla base dell’intervento, avviato ieri mattina, un provvedimento della Procura di Napoli Nord che ha constatato la natura abusiva del fabbricato, costituito da tre manufatti.

Varcaturo, al via l’abbattimento dell’Hotel Serena: strutture pericolose e abusive

Le strutture edilizie, adibite ad albergo e ristorante, non solo erano prive di qualsiasi autorizzazione amministrativa ma risultavano finanche pericolose, in quanto le opere furono realizzate senza rispettare i criteri sismici.

Nel caso specifico dell’albergo, l’Hotel Serena è stato costruito in posizione pressoché centrale rispetto agli altri due manufatti che, a loro volta, ospitano complessivamente 12 mini appartamenti arredati.

La struttura ricettiva conta, inoltre, 10 camere da letto complete di servizi, oltre a locali adibiti a deposito, lavatoio, ingresso e reception, anche questi completamente rifiniti e arredati. L’ordine di demolizione, disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, prevede, tra i vari punti, l’abbattimento delle tre strutture, oltre che l’acquisizione dell’area sulla quale insistevano i manufatti abusivi.

Dalla Procura, intanto, fanno sapere che “s’intende continuare nella doverosa attività di demolizione dei manufatti abusivi consentendo, in tal modo, il ripristino dell’integrità del territorio”.