Visto così sembrerebbe uno di quei muri di periferia, su cui writers e ragazzi scrivono indisturbati. Invece siamo in pieno centro, in Piazza Gramsci a Giugliano, in uno dei luoghi più vivi e in vista di tutta la cittadina. Vi abbiamo già documentato dello scempio sulla statua di Padre Pio. I fiori dei devoti e una marea di scritte sui muri con le sedute per i fedeli e addirittura anche in pieno volto alla raffigurazione del Santo.

Ieri sul posto si è recato anche il vicario della foranea Monsignor Don Angelo Parisi il quale ha allertato il sindaco affinché si pulisse la statua e ciò che la circonda. Lallerato anche l’assessore al decoro urbano Marilisa Taglialatela Sfafati che abbiamo raggiunto telefonicamente.

Più volte il luogo di culto è stato ripulito, ma puntualmente viene di nuovo imbrattato. La questione non riguarda solo la statua, ma l’intera piazza. Scritte e vandalismo non risparmiano neppure le giostrino dei bambini che hanno si la possibilità di giocare, ma attorniati da scritte e disegni fallici. L’assessore assicura che è a lavoro per la riqualificazione della piazza e in cantiere ci sono diversi progetti.