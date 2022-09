Sarebbe stato colpito da un malore improvviso, l’uomo che ha perso la vita questa mattina a Vairano Patenora, nel casertano. Si tratta di un venditore ambulante di origine straniera.

Provincia di Caserta, muore improvvisamente in strada

Alcuni passanti lo avrebbero notato con gli occhi chiusi ed hanno immediatamente richiesto l’aiuto delle forze dell’ordine e dell’ambulanza. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare, non respirava più, ed hanno solo potuto constatarne il decesso.

Sulla salma non erano presenti segni di violenza per cui si ipotizza una morte naturale. Sotto choc i passanti che in quel momento si trovano all’interno della villa comunale dove è stato rinvenuto il corpo esanime dell’uomo. Potrebbe adesso toccare al Comune per funerali della vittima.