Sono attualmente 760 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Il Ministero della Salute ha diffuso i dati regione per regione. Il virus circola maggiormente in Lombardia e nel Lazio. Al Sud la circolazione è più limitata ma il numero dei casi sarebbe in aumento.

Vaiolo delle scimmie, le regioni dove circola di più

Al momento non ci sono infetti in Calabria, Umbria, Val d’Aosta e Molise. Il patogeno è diffuso invece nel resto dello Stivale. In cima alla classifica la Lombardia, con 322 casi. In Campania, invece, i soggetti che hanno ufficialmente contratto il virus sono 37. Le Asl temono però che i numeri siano sottostimati e non tengano conto delle tante persone contagiate dal vaiolo delle scimmie ma che non si sono autodenunciate e che non ricorrono alle cure ospedaliere. Il virus circolerebbe sotto traccia anche grazie a loro, in particolare attraverso contatti di natura sessuale.

Non si registrano per fortuna vittime acclarate. L’unica vittima italiana sarebbe Germano Mancini, il carabiniere 50enne che ha contratto la malattia in vacanza, a Cuba. Tuttavia il successivo esame autoptico ha escluso che la causa della morte sia il vaiolo. A ucciderlo sarebbe stata una broncopolmonite fulminante.

Classifica delle regioni

Regioni: Abruzzo 2; Basilicata 0; Calabria 0; Campania 37; Emilia Romagna 75; Friuli Venezia Giulia 12; Lazio 138; Liguria 16; Lombardia 322; Marche 6; Molise 0; Piemonte 2; Puglia 17; Sardegna 5; Sicilia 7; Toscana 38; Bolzano 1; Trento 4: Umbria 0; Valle d’Aosta 0; Veneto 53.