Si trovava in vacanza ad Ibiza ma purtroppo è stata l’ultima villeggiatura della sua vita. Domenico Russo, 41 anni, imprenditore originario di Gricignano d’Aversa, è morto mentre si trovava sull’isola delle Baleari. A ucciderlo un’ischemia.

Vacanza tragica ad Ibiza, muore imprenditore aversano

Russo stava trascorrendo gli ultimi giorni di permanenza ad Ibiza quando si sarebbe sentito male accasciandosi a terra. Immediatamente sono scattati i soccorsi ma il suo cuore aveva già smesso di battere. Inutile anche il trasporto in ospedale.

Si attende ora il rimpatrio della salma per fissare i funerali: un’occasione per centinaia di amici di salutare per l’ultima volta Mimmo, imprenditore molto attivo nell’aversano. Tra le probabile cause del decesso un’ischemia fulminante.