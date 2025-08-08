Un’offerta allettante per trascorrere il prossimo Natale in Tanzania ha ingannato dieci residenti del Vallo di Lauro, che hanno anticipato complessivamente 10mila euro per un pacchetto turistico pubblicizzato sui social.

Vacanza da sogno in Tanzania ma è una truffa: 10mila euro il pacchetto pubblicizzato sui social

La vacanza, però, era inesistente. Dopo pochi giorni, le vittime hanno capito di essere state truffate e si sono rivolte ai carabinieri della Stazione di Lauro. Le indagini hanno portato all’individuazione di due uomini di 44 anni, uno della provincia di Benevento e l’altro della provincia di Napoli, entrambi truffatori seriali, denunciati a piede libero all’autorità giudiziaria.