Un turista di 74 anni, residente a Padova, è deceduto ieri a Salerno mentre si trovava in città per trascorrere le festività natalizie. Approfittando della giornata di sole, l’uomo aveva deciso di fare una passeggiata, ma è stato improvvisamente colpito da un malore mentre si trovava nei pressi dell’hotel Baia.

Vacanza a Salerno finisce in tragedia: stroncato da malore durante passeggiata

I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. L’equipe del 118 Croce Bianca di Vietri sul Mare e l’auto-medica di Salerno sono intervenute immediatamente, ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione durati oltre quaranta minuti, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata sotto gli occhi di numerosi automobilisti in transito verso Salerno o la Costiera Amalfitana. Al momento dell’accaduto, il turista era in compagnia della moglie e di alcuni amici, con cui aveva lasciato Padova pochi giorni prima per visitare Salerno e le meraviglie della Costiera. La comitiva stava vivendo una tranquilla vacanza fino al malore improvviso che ha stroncato la vita dell’uomo durante quella che doveva essere una semplice passeggiata.