Va in giro con una katana, nascosta nel bagagliaio dell’automobile, ma viene sorpreso dai carabinieri che lo denunciano. L’uomo, un 39enne residente a Castel di Sangro, in provincia de L’Aquila, è stato deferito in stato di libertà dai militari dell’Arma, della Stazione di Rocca d’Evandro, in provincia di Caserta, per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Va in giro con una spada katana nel bagagliaio, nei guai 39enne

Il 39enne è stato beccato durante un servizio di controllo del territorio eseguito in San Pietro Infine, in provincia di Caserta. I carabinieri, dopo avergli intimato l’alt, hanno perquisito sia il conducente che la sua auto. L’uomo è stato trovato in possesso di una katana della lunghezza di quasi un metro (98 centimetri per la precisione). La spada giapponese era riposta all’interno del vano bagagli dell’auto.

Alle richieste di spiegazioni da parte dei militari dell’Arma, l’uomo non ha saputo dare un giustificato motivo. L’arma è stata sottoposta a sequestro; per il 39enne è scattata la denuncia. Una storia simile era già accaduta lo scorso gennaio a Napoli, dove un 21enne era stato sorpreso a girare con una katana per le strade del centro. In quel caso, il giovane era incappato nei controlli della Guardia di Finanza, che lo ha fermato e ha posto sotto sequestro l’arma, denunciandolo in stato di libertà per porto abusivo di armi. Con sé anche un coltello con annesso tirapugni sul manico.