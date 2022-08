Il video sta iniziando a circolare in maniera virale su TikTok e c’è già chi è pronto a giocare i numeri a Lotto. Lo sposo non si presenta al matrimonio e al suo posto, in chiesa, va l’amante per comunicare alla sposa che lui ha scelto l’altra.

Sposo non si presenta al matrimonio e manda l’amante

Sul social c’è un video che mostra la sequenza tra le urla della sposa, degli invitati ma non è chiaro dove si accaduto. Uno degli utenti che ha caricato il video scrive che sia in Calabria e chi in Puglia ma non è certo potrebbe essere anche all’estero visto che alcuni dei presenti nel filmato non sembrano essere italiani e il luogo non appare una località italiana. Però nulla si può escludere.

Il filmato ha già migliaia di visualizzazioni. E gli utenti si stanno scatenando nei commenti. Nel video si vede la sposa correre avanti e indietro e gli invitati riprendere la scena oltre che una ragazza, probabilmente l’amante di lui. Anche le urla sono incomprensibili. Non è chiaro cosa dicano.

Ma tra gli utenti si scatena l’ironia e non solo. “Se è vero il video – scrive un utente – è stata fortunata, un uomo così meglio perderlo, che te ne fai”.