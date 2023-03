Federico Nicotera ha fatto la sua scelta. Il tronista di Uomini & Donne, dopo un percorso burrascoso, ha scelto con quale donna abbandonare lo studio.

Uomini&Donne, il tronista Federico Nicotera ha scelto: lacrime in studio

La registrazione risale a ieri, 7 marzo, ma dovrebbe andare in onda la prossima settimana. Secondo alcune indiscrezioni, il 25enne romano ha scelto Carola Carpanelli, 21 anni di Varese, usando un pupazzo con una scritta: “Sei la mia scelta”. Lei ha detto sì. Una scelta che tutti i fan del dating show attendevano con ansia. Ora la nuova coppia dovrà fare i conti con la vita quotidiana, lontani dalle telecamere e dal pubblico in studio.

Non è andata bene a Alice Barisciani che non è riuscita a conquistare il cuore del tronista. La corteggiatrice toscana ha dichiarato che si aspettava di non essere scelta del ragazzo per poi scoppiare in lacrime. Prima di abbandonare lo studio, Alice ha salutato sia Federico che Maria De Filippi con la voce rotta dalla commozione. Per altri dettagli non resta, quindi, che aspettare la messa in onda prevista per il 16 marzo.