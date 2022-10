E’ stata la madrina dell’inaugurazione dell’Università di Scampia, Zeudi Di Palma. Questa mattina la giovane residente proprio del quartiere che lo scorso anno si aggiudicò la corona di Miss Italia ha partecipato all’evento inaugurale e al taglio del nastro. “Aspettavo questo giorno da sempre, ora potremo non più spostarci a Napoli centro ma saranno i giovani di Napoli centro a venire qui da noi. Il quartiere cambierà totalmente – ha detto Zeudi -. Questo polo darà la possibilità a tanti commerciati di lavorare, si realizzeranno tanti progetti. Speriamo ora anche in un teatro, in un cinema così che i ragazzi si spostino anche verso le periferie”.

L’edificio è realizzato sull’area dell’ex Vela H abbattuta nel 2003. Alto 7 piani (due interrati), il campus ha una grande piazza interna con una copertura di vetro e acciaio che sarà l’Agorà della socialità. All’interno, nel cuore dell’ateneo, un giardino ricco di piante tra cui un ulivo che simboleggia la pace.