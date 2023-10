Una stupenda tomba di età ellenistica risalente a più di duemila anni fa è stata rinvenuta a Giugliano in località via Ripuaria durante i lavori di scavo per la rete idrica.

Una tomba di inestimabile valore archeologico scoperta a Giugliano

La sensazionale notizia è stata resa nota dalla sovrintendenza e rappresenta forse solo l’inizio di altre interessanti scoperte: secondo gli esperti infatti potrebbe venire alla luce una vera e propria necropoli.

In un primo momento anche noi, avevamo diffuso la notizia del ritrovamento a Giugliano: indotti in errore dai colleghi della Rai che erano stati sul posto e dalla conferma del Sindaco di Calvizzano. Il fraintendimento c’è stato perché anche a Calvizzano si sta scavando con gli stessi archeologi per il ritrovamento di una tomba.



La scoperta però è a Giugliano come confermato al Sindaco di Giugliano dalla stessa sovrintendenza che a breve rettificherà con un articolo. Ci scusiamo con i lettori ma felici che ci siano due scoperte importanti nel nostro territorio.