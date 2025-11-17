Una domenica di confronto e partecipazione: Marco Villano incontra il territorio e rilancia su sanità, mobilità e giovani

Una domenica intensa per Marco Villano, candidato del Partito Democratico alle elezioni regionali della Campania per la circoscrizione Caserta, che ha attraversato diversi comuni della provincia per ascoltare cittadini, amministratori e realtà locali. Una giornata che conferma quanto il progetto politico del NOI stia coinvolgendo sempre più persone e comunità.

La mattinata si è aperta a Carinaro, con un confronto sulle potenzialità dell’area industriale, una risorsa strategica per sviluppo e nuova occupazione. In questo contesto Villano ha ribadito anche la necessità di sostenere con determinazione la realizzazione del Polo Oncologico alla Maddalena di Aversa, affermando che “non è più rinviabile: la provincia di Caserta ha diritto a un presidio moderno, pubblico e accessibile per prevenzione e cura. È una necessità che riguarda migliaia di famiglie”.

Un incontro vivo, favorito dall’accoglienza dell’Amministrazione comunale e del presidente del circolo Capoluongo.

Il percorso è poi proseguito a San Prisco, dove si è discusso di mobilità e Piano Casa Giovani, temi centrali per il futuro delle nuove generazioni. Qui Villano ha richiamato anche la situazione di Santa Maria Capua Vetere, città fondamentale per cultura e servizi, che rischia di essere penalizzata da collegamenti insufficienti: “La MetroCampania deve ripartire subito. Se vogliamo sostenere le comunità dell’alto casertano e non lasciare indietro città centrali come Santa Maria Capua Vetere, completare quest’opera è un dovere”.

La giornata è successivamente proseguita con numerosi altri incontri in diversi comuni della provincia, in un clima di grande partecipazione. Cittadini, associazioni e amministratori hanno condiviso idee, preoccupazioni e visioni, contribuendo a rafforzare un confronto diffuso e costruttivo.

“A una settimana dal voto, non posso che essere grato per l’entusiasmo che sto incontrando in ogni appuntamento. In questi giorni ho visto comunità vive, attente, generose di idee e di energie. È la conferma che quando metti al centro il noi e non l’io, le persone si riconoscono e scelgono di essere parte di un progetto che le riguarda davvero.

Da San Marco a Capua, da Piana di Monte Verna fino alla mia città, Aversa, ho trovato cittadini che chiedono ascolto, dignità e una politica che torni a servire la comunità.

La settimana che si apre sarà decisiva. E io continuerò a esserci, come sempre.

questa volta vinciamo noi!”, ha dichiarato Villano.

COMUNICATO STAMPA