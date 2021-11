File interminabili, lunghe attese e disagi per l’unica posta presente in fascia costiera. Quello di Lago Patria è l’unico ufficio postale che serve i cittadini della zona. Ce ne sarebbe un’altro, ma è piccolo, non tutti i servizi sono garantiti e alle 14.00 chiude i battenti.

I cittadini che ne hanno la possibilità spesso si spostano verso l’ufficio postale di Villaggio Coppola, ma con il ponte ancora chiuso sono costretti ad un giro lunghissimo e prelevare piuttosto che svolgere una commissione di pochi minuti diventa difficoltoso.

Per i residenti sarebbe necessaria l’apertura di una nuova posta che così da ridistribuire i flussi di Nicola, varcato e lago patria verso diversi uffici.

In realtà non è solo la fascia costiera che soffre per i flussi indirizzati verso un unico ufficio postale.