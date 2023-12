Gli esplode un petardo in mano e perde quattro dita. Accade a Maddaloni, in provincia di Caserta, e la vittima è un 17enne. Oltre alle ferite, il minorenne ha riportato gravi ustioni all’arto destro.

Un petardo gli scoppia in mano: 17enne perde quattro dita nel Casertano

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, nel pomeriggio di domenica 17 dicembre, l’adolescente si trovava nella zona di viale Libertà quando, dopo aver acceso un petardo, uno dei tanti botti illegali in vendita in queste festività natalizie, gli è letteralmente esploso in mano.

Soccorso da un’ambulanza del 118, il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove le condizioni della sua mano sono apparse subito gravi.

Nonostante i tentativi dei sanitari del nosocomio casertano, il 17enne ha perso quattro dita. Da quanto si apprende, le possibilità di recuperare la piena funzionalità della mano sembrerebbero ridotte. Quello di domenica, è stato il primo incidente avvenuto in provincia di Caserta, a causa dello scoppio dei botti.