Finisce 0-0 all’Olimpico tra Napoli e Lazio che trovano un punti in classifica nella corsa Champions. Esordio per Ngonge e Dendoncker. Azzurri che salgono a 32 punti.

Lazio Napoli 0-0

Primo tempo tattico e senza emozioni: l’unico a provarci è Isaksen, che calcia due volte alto. Nella ripresa il Napoli, dopo il brivido iniziale per il gol annullato alla Lazio di Castellanos. Posizione di fuorigioco dell’argentino, che aveva ricevuto alle spalle di Rrahmani e segnato con una prodezza: stop di petto e immediata rovesciata spalle alla porta a scavalcare Gollini.

Gli azzurri cercano di gestire il ritmo della partita, affidandosi per lo più a qualche lancio lungo cercando la rapidità di Raspadori e Politano. Esordio in maglia azzurra per Ngonge e Dendoncker nella girandola di cambi apportata da Mazzarri nel finale per cercare di smuovere lo scacchiere organizzato di Sarri. Il Napoli tiene duro e riesce a portare a casa un punto grazie ad una buona solidità. Finisce 0-0 all’Olimpico con le due squadre che rimangono in corsa Champions con i biancocelesti che salgono a quota 34 e interrompono la striscia di quattro vittorie consecutive. Napoli che sale a 32 punti.

Tabellino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri.

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, Demme, Mario Rui; Politano, Zielinski; Raspadori. All. Mazzarri.