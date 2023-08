Il ciclone Circe ha fatto capolino in questa settimana che sta per concludersi anche sul Sud Italia. Temperature giù, piogge, temporali, vento e maltempo l’hanno fatta da padrone in questi ultimi giorni.

Ma stando a quanto riferiscono i meteorologi, la tregua dal caldo sta per terminare. Sarebbero queste le ultime ore all’insegna dell’instabilità perché sta per tornare l’anticiclone.

Previsioni meteo

Sulle regioni meridionali questa domenica è ancora caratterizzata da brevi rovesci intermittenti, mare molto agitato in Campania, Calabria tirrenica e Messinese. In Campania è in vigore l’allerta meteo della Protezione civile. Stando a quanto riporta 3bmeteo, lunedì qualche pioggia potrà interessare anche le aree interne e montuose della Campania.

Ma da martedì ci sarà, secondo gli esperti, un graduale rialzo della pressione atmosferica favorirà un generale ripristino di condizioni di tempo decisamente più stabile e soleggiato su tutti i settori, con venti e moto ondoso dei mari in attenuazione e temperature che torneranno su valori pienamente estivi.