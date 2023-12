Ultimo turno del girone d’andata prima del giro di boa, con una prima metà di campionato contraddistinta dalla capolista Juve Stabia impegnata nel big match tra le prime prime della classe per un primo tentativo di fuga,

Ultima giornata d’andata: scontro al vertice tra Juve Stabia e Picerno

Turno che si apre subito con il big match di giornata delle 18:45 tra Juve Stabia e Picerno, i gialloblu cercano la fuga in vetta mentre per i Lucani c’è la possibilità di dimezzare lo svantaggio in classifica.

Sempre alle 18:45 scontro salvezza al A.Liguori tra Turris e Brindisi con i corallini a caccia di una vittoria che manca da 11 giornate. Nelle partite di stasera match delicato quello Tra Messina e Monopoli con due formazioni a caccia di punti per uscire dalla sabbie mobili. Altro scontro diretto in vetta e altro match molto significativo per gli equilibri di questo girone è Crotone-Avellino, con un solo punto che distanzia le due formazioni che hanno sicuramente la massima volontà di provare a salire in cadetteria. Partita che si auspica frizzante e divertente quella tra il Taranto di Eziolino Capuano e il Latina che si giocano punti importanti per la zona play off.

Giornata di domani che si apre alle 16:30 con il derby campano tra Sorrento e Casertana reduci entrambe da un successo nel turno precedente, con i falchetti che cercheranno di approfittare anche dello scontro diretto in vetta. Alle 18:30 Benevento-Catania con due squadre che che vivono il loro migliore momento di forma ma che hanno bisogno di punti per invertire la tendenza delle ultime giornate. Sempre alle 18:30 Foggia-Monterosi Tuscia con i pugliesi che cercano la prima vittoria sotto la nuova guida tecnica dopo la sconfitta nel derby con il Cerignola.

Domani chiude il Giugliano in casa

Domani sera chiudono la giornata e il girone d’andata Giugliano-Audace Cerignola, con i campani reduci dalla sconfitta nel derby con la Casertana e i pugliesi reduci dalla vittoria invece nel derby con il Foggia. Sulla carta partita molto equilibrata per due formazione che faranno di tutto per restare in zona play off. Infine Virtus Francavilla-Potenza altro match delicato per due formazioni in difficoltà che cercano punti salvezza.