Si ritorna a parlare di Ufo anche in Campania. Ci sarebbero stati tre nuovi avvistamenti in Italia tutti ripresi in video dai cittadini. Secondo il Centro Ufiologico Mediterraneo, presieduto dal dottor Angelo Carannante, i fenomeni avrebbero riguardato il nord Italia con Verona, il centro sud con Mondragone ed il sud con Aci Castello.

Fenomeno ufo a Mondragone

Il primo avvistamento sarebbe avvenuto proprio a Mondragone, in provincia di Caserta. Il testimone è un esperto di droni, Antonio Sorrentino. L’uomo stava guidando il suo drone con tanto di telecamera, quando improvvisamente un oggetto non identificato di colore rosso, ad una velocità impressionante, ha incrociato l’inquadratura della telecamera. Per Sorrentino, l’ufo che si dirigeva verso il mare, era grande almeno una decina di metri.

Il caso, nonostante gli sforzi compiuti dal team di ufologi diretti dal presidente Carannante, anche con sopralluoghi nei posti degli avvistamenti, è restato senza spiegazioni convenzionali, come i seguenti della provincia di Catania e di Verona, dei quali approfondimenti, immagini, video ed analisi si possono trovare sul sito ufficiale del C.UFO.M. e su CUFOMCHANNEL di youtube.