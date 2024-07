Sono ufficiali i nuovi calendari di Serie C, stamani la pubblicazione da parte delle Lega Pro. Si parte il 25 agosto e per quanto riguarda il girone C, sono 7 le squadre campane: alla prima giornata subito derby tra il Benevento e la neopromossa Cavese; il Giugliano riceve il Taranto, il Sorrento il Catania, la Turris il Monopoli. Casertana invece in trasferta a Latina ed Avellino a Picerno.

Ufficiali i calendari della serie C: alla seconda giornata sarà Avellino e Giugliano

Nella seconda giornata spiccano invece il derby tra Avellino e Giugliano e Casertana-Juventus Next Gen. Tra le novità di questo infatti c’è l’inserimento della formazione bianconera under 23 nel giorno del Centrosud.

Nella terza per il Giugliano un’altra sentitissima sfida al De Cristofaro con la Cavese. Si parte subito insomma con degli incroci molto interessanti. Il campionato si chiuderà il 27 aprile 2025 prima dei playoff. Saranno tre i turni infrasettimanali e una pausa invernale fissata al 29 dicembre