TEVEROLA – “BIMBODAYS rappresenta per noi un momento speciale per creare un

ambiente di gioia e condivisione per le famiglie. Siamo orgogliosi di portare avanti questa

tradizione e di introdurre quest’anno il volo assistito in mongolfiera, che crediamo sarà un’attrazione straordinaria per grandi e piccini”.

È con queste parole che Marcello Damiano, Ceo & Founder di Magma SRL, annuncia la terza edizione di BIMBODAYS – la fiera della famiglia e della mongolfiera che si tiene al centro commerciale Medì di Teverola il 19, 20, 21 e il 26, 27, 28 luglio 2024.

Due week end in cui il centro commerciale si trasformerà in un parco giochi all’aperto con

tantissime attrazioni, giochi e spettacoli di intrattenimento per grandi e piccini.

“Ciò che rende avvincente questa edizione è il volo assistito in mongolfiera: una vera

novità per la nostra fiera che siamo sicuri piacerà a grandi e piccoli, coinvolgendo tutta la

famiglia in un’esperienza decisamente entusiasmante”, continua ancora Damiano.

La vera attrazione di questa edizione è il Volo Assistito in Mongolfiera. Per la prima

volta, BIMBODAYS offre ai visitatori la possibilità di vivere l’emozione di una salita in

mongolfiera, ammirando il paesaggio circostante da una prospettiva unica. Con la

sicurezza garantita da un team di esperti, questa avventura è pensata per far vivere a

grandi e piccoli un’esperienza indimenticabile.

La fiera è strutturata con diverse aree che rispondono alle esigenze dei bambini di ogni

fascia d’età. Nel cuore della fiera, l’Area Playground attende i bambini con una miriade di

giochi interattivi e sicuri. Qui, i più piccoli potranno lasciarsi andare tra scivoli colorati, mini-labirinti e angoli per il gioco creativo, sotto l’attenta sorveglianza del nostro personale qualificato. Uno spazio progettato per stimolare la fantasia e l’apprendimento attraverso il gioco.

Per chi cerca emozioni forti e divertimento sfrenato, la Zona Giostre offre attrazioni

che faranno battere il cuore a grandi e piccini. Il Toro Meccanico invita gli amanti della

velocità, mentre le Autoscontro garantiscono adrenalina e risate. I piccoli fan del calcio

potranno sfidarsi nel Calcio Balilla per bambini, per vivere il brivido di un vero torneo.

Mentre i bambini si divertono, i genitori potranno rilassarsi nell’Area Food, gustando una

selezione di pizze, panini freschi e bibite. Immancabili e sempre amati, la Ruota

Panoramica e il Luna Park promettono divertimento per tutti. La Ruota Panoramica offre

una vista mozzafiato sul panorama circostante, ideale per un momento di relax e

contemplazione. Il Luna Park, con le sue giostre tradizionali e le luci scintillanti, riporta alla mente i ricordi d’infanzia e crea nuovi momenti magici per tutte le età.

BIMBODAYS non è solo gioco, ma anche apprendimento. Nelle Aree Didattiche, i bambini potranno partecipare a una serie di laboratori interattivi, dove creatività e curiosità

saranno i protagonisti. Dai laboratori artistici ai giochi educativi, ogni attività è progettata

per arricchire e intrattenere, con un focus sull’importanza dell’imparare divertendosi.

Un’area dedicata al ristoro, dove ricaricare le energie e godersi una pausa tra un’attività e

l’altra. Ogni serata di BIMBODAYS sarà resa ancora più speciale grazie alla presenza di ospiti illustri e spettacoli coinvolgenti. Artisti, musicisti e performer si alterneranno sul palco, regalando momenti di intrattenimento che sapranno incantare e coinvolgere il pubblico di tutte le età. Le famiglie potranno vivere serate all’insegna del divertimento, accompagnate dalla magia e dall’allegria di esibizioni indimenticabili.

Programma ospiti BimboDays:

Sabato 20 – Sex and the Sud (21.00)

Domenica 21 – I Ditelovoi (22.00)

Venerdì 26 Luglio – Fiocchi d’avena e Scandal Queen Tribute (21.00)

Sabato 27 Luglio – Luca Sepe (21.00)

Domenica 28 Luglio – Ciro Giustiniani(21.00)

Biglietti e Informazioni

I biglietti per partecipare a BIMBODAYS sono già disponibili online sul sito ufficiale

www.bimbodays.it. Acquistare i biglietti in anticipo è il modo migliore per assicurarsi

l’accesso a tutte le attrazioni e attività, evitando le code all’ingresso.

Per maggiori informazioni sull’evento, gli orari, gli ospiti e le attività, visitate il sito o

seguiteci sui nostri canali social. Restate aggiornati per scoprire tutte le novità.