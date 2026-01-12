Tutto l’aroma di Kimbo nel nuovo singolo di Walter Ricci

La collaborazione tra Kimbo, il Caffè di Napoli oggi presente con i suoi prodotti in oltre cento paesi del mondo, e l’artista Walter Ricci, uno degli interpreti più versatili e internazionali della scena jazz italiana, è nata quest’anno in occasione del “Concerto per Kimbo” del Primo Ottobre, International Coffee Day, al Conservatorio di Napoli con gli studenti che si sono aggiudicati la borsa di studio bandita annualmente dall’azienda. Dopo la performance straordinaria offerta dall’artista con i giovani musicisti del “San Pietro a Majella” è stato naturale per il presidente Mario Rubino affidare a Ricci una nuova rielaborazione dello storico jingle, ormai heritage aziendale, per trasformarlo in un nuovo brano.

Con queste premesse, l’artista e il team creativo di Kimbo si sono messi al lavoro per portare avanti una nuova idea artistica attraverso un linguaggio comune: la musica.

E c’è infatti tutto l’aroma del Caffè di Napoli in ‘Na Samba ‘e Cafè, il nuovo singolo di Walter Ricci prodotto da Mauro Romano per la Mr.few e distribuito da Altafonte Italia, già disponibile su tutte le principali piattaforme musicali e video, da Spotify a YouTube. La canzone rappresenta una nuova tappa nel percorso musicale del cantante e apre la strada al nuovo album in uscitane prossimi giorni, “Neapolis Mambo”. Registrato tra New York e Napoli, “Na Samba ‘e Café” esprime l’incontro vibrante e raffinato tra jazz contemporaneo, sonorità brasiliane e atmosfere mediterranee.

“Questo samba l’ho registrato a New York – racconta Walter Ricci – con i miei amici musicisti americani, e dentro si sente tutto: il jazz della città, il caos dei clacson, la sua energia e la sua eleganza. Il brano però parla del caffè di Napoli, che è come una vera e propria pozione magica, capace di accendere l’amore e la passione. Per questo l’ho cantato in italiano e in napoletano: un samba newyorkese, con tutta la magia e… l’aroma di una storia speciale”.

“Mettiamo spesso in luce il “senso” del caffè, il suo valore culturale. Più volte abbiamo espresso e narrato i cinque sensi del caffè” – afferma Mario Rubino – “Ed oggi, con Walter Ricci, riusciamo ancora una volta ad esprimere il “sesto senso” del nostro caffè, il senso per il ritmo della vita e dunque per la musica, che è insito nel nostro DNA di napoletani. Il brano è un samba che ci riporta ad una delle terre in cui nasce e cresce la nostra materia prima, il Brasile, terra di musica e di caffè come Napoli. Un’occasione anche per riflettere sulla sostenibilità della nostra filiera attraverso il jazz allegro, spensierato e accessibile di un talento di Napoli, la città in cui la nostra azienda ha piantato le sue radici nel 1963”.

“Con Walter Ricci abbiamo dato vita ad una jam session, ad una nuova “miscela” che mette insieme la sua e la nostra musica” – chiude Massimiliano Scala, Head of Marketing di Kimbo – “Nel videoclip, romantico e scanzonato, dopo un colpo di fulmine Ricci incontra a più riprese la sua anima gemella, interpretata dall’attrice Chiara De Cristofaro, che finisce per comprendere il suo amore proprio al banco di un bar, assaporando una tazzina di Kimbo”.

Attraverso le immagini del video, girato dai registi Guido Lombardi e Fabio Gargano in alcuni tra i luoghi più iconici e riconoscibili di Napoli, la collaborazione tra Kimbo e Walter Ricci esplode in una sorta di insolito duetto che procede nel solco della Canzone Napoletana, da sempre aperta alle contaminazioni e alle altre culture del mondo, in questo caso alle sonorità del Jazz e del Samba, per parlare d’amore e di incontro, ergo di caffè, in un mondo musicale personale e autentico, lontano dal mainstream.

Di seguito il link al video del brano che ha già superato le 100.000 visualizzazioni: https://www.youtube.com/watch?v=9whDRgQsZpY