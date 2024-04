Buon punto per il Giugliano con la Casertana, cade l’Avellino ed è rush finale per il secondo posto con il Benevento che strapazza il Latina. Il Sorrento vince e vede ancora i Play-off. Stecca la turris e rimanda la lotta salvezza all’ultimo turno.

I risultati in Zona Play off

Continua la passerella trionfale della Juve Stabia, le vespe non vanno oltre il pareggio 1-1 nella trasferta con il Virtus Francavilla. Cade l’Avellino a Taranto con una rete di Simeri, che regala agli uomini di Capuano l’aggancio alla Casertana al quarto posto. Ci sarà un rush finale per il secondo posto con il Benevento che batte nettamente il Latina per 4-0 e aggancia gli irpini al secondo posto a pari punti. Il Picerno non va oltre lo 0-0 con il Brindisi e si assicura il sesto posto. Pari per il Giugliano con la Casertana, alla rete di Curcio risponde Ciuferri per il definitivo 1-1, Giugliano che resta al settimo posto. Il Crotone torna al successo e batte il Monopoli e vede un po più suoi i playoff. Vittoria per il Cerignola nel rovente derby con il Foggia allo Zaccheria, 1-2 per l’Audace, con D’Andrea che regala al momento l’ultimo posto per i playoff.

Per la lotta salvezza si giocherà tutto all’ultima giornata

Grande occasione mancata per la Turris che non riesce a battere il Monterosi Tuscia e rimanda le sue opportunità di salvezza all’ultima giornata, non riuscendo a sorpassare il Catania, che perde anche con il Sorrento per 3-2 e vede i fantasm dei Playout passare il Potenza che non va oltre il 2-2 con il Messina e, con la clamorosa occasione di perdere pass per I Playoff nazionali.