Tempo di turno infrasettimanale nel girone C di serie C, 30° turno che si apre oggi con sei anticipi di cui il Giugliano in scena stasera al De Cristofaro nel derby con la Turris

Gli anticipi in programma oggi

30° turno che si apre alle 18:30 con ben quattro incontri. L’Avellino ospita il Catania al Partenio per riscattarsi dagli ultimi due pareggi, etnei alla ricerca di punti per allontanare la zona Play-out. Allo Stadio Scoglio il Messina ospita il Crotone, siciliani puntano ad un posto Play-off, Crotone per ripartire dopo la pesante sconfitta con il Giugliano. Il Picerno in visita allo Zaccheria per ritornare alla vittoria, Foggia obbligato a fare punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Derby salvezza quello pugliese tra Monopoli e Brindisi. Alle 20:45 altri due match in programma, altro derby pugliese in scena tra Taranto e Virtus Francavilla, realtà opposte per le due compagini, il Taranto nelle zone alte cerca la vittoria dopo il mezzo passo falso con la Turris, Virtus Francavilla tornato a respirare dopo la vittoria con il Latina nell’ultimo turno. Test importante per il Giugliano chiamato all’esame di maturità per un aggancio definitivo alla corsa per i Play off, al De Cristofaro c’è il derby con la Turris reduce dal buon punto conquistato con il Taranto.

I posticipi in programma domani

Quattro i match in programma domani, alle 18:30apre il programma la capolista Juve Stabia impegnata sul campo del Latina per proseguire la sua cavalcata in vetta alla classifica tenendo a distanza di sicurezza il Benevento. In contemporanea il Sorrento va a fare visita ad un Monterosi ritornato in piena corsa per i Play out. Chiudono il turno Benevento e Casertana, Giallorossi vogliono restare in scia della capolista cercando di allungare sulle dirette concorrenti. Casertana in cerca di riscatto dal Ko nel derby con la Juve Stabia e che vuole dare una spallata alla classifica dopo i due ko nelle ultime tre giornate. Al Pinto arriva l’Audace Cerignola reduce dal buon pareggio casalingo con l’Avellino, squadra che più volta si è dimostrata vendere cara la pelle.