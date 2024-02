Turno infrasettimanale nel girone C, in scena il 26° turno con tutte le gara in programma tra oggi e domani, Giugliano a Taranto, La Juve Stabia riceve il Brindisi.

Il programma del 26° turno

Giornata che si apre alle 18:30 con il Giugliano che vuole continuare la sua striscia positiva a Taranto contro gli uomini di Mr. Capuano, in palio importanti punti per la zona play off per il Giugliano dopo la vittoria con il Francavilla. Trasferta insidiosa per il Sorrento in quel di Messina con i siciliani che sono al momento una delle squadre più in forma del momento reduci dall’Exploit del Partenio di domenica. Il Catania alla ricerca di una svolta in trasferta a Latina. Avellino in cerca di riscatto a Potenza dopo il tonfo casalingo con il Messina. Importante scontro salvezza per la Turris in cerca della seconda vittoria consecutiva a Francavilla reduce dal ko di Giugliano. Chiude la capolista Juve Stabia che al Menti ospita il Brindisi penultimo in classifica per continuare la sua marcia in vetta.

Giovedì con Casertana e Benevento

Il programma del giovedì vede una sfida molto interessante tra il Picerno secondo in classifica che riceve il Crotone reduce dal pareggio con il Benevento e in piena zona play off. La Casertana obbligata alla vittoria per rimettersi in corsa per i vertici della classifica, al Pinto arriva il Monterosi Tuscia ultimo in classifica. Programma serale che vede il derby pugliese tra Foggia e Monopoli con importanti punti salvezza in palio. Ultima gara in programma che vede in scena il Benevento che al Vigorito ospita l‘Audace Cerignola, con i sanniti a caccia dei tre punti per restare in scia delle prime posizioni.