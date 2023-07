Sta facendo discutere un video pubblicato su Tiktok in cui un’influencer americana, Lexi Jordan, critica duramente la Costiera Amalfitana.

Turista americana contro Costiera Amalfitana: “Qui non è vacanza, è come lavorare”

“Tutti gli influencer e TikToker che, negli ultimi due mesi, hanno fatto comparire la Costiera Amalfitana tra i “consigliati per me” meriterebbero di passare del tempo in galera”, ha detto la giovane.

Nella didascalia del video, la donna scrive: “Non fraintendetemi, la adoro, ma essere qui è letteralmente lavoro manuale, non vacanza”. Secondo la giovane statunitense, infatti, gli influencer mostrerebbero soltanto gli aspetti positivi, le vedute mozzafiato e paesini incantevoli della Costiera.

Ma visitare il tratto di costa tirrenica della provincia di Salerno per Lexi Jordan equivale a una fatica: “Bisogna prendere un volo per Napoli, poi un treno per Sorrento e poi, con tutte le tue valigie, sotto il sole, un traghetto per arrivare qui. Non ci sono strade e macchine – prosegue Lexi Jordan – qui bisogna soltanto camminare. E poi – conclude – la corrente è andata via perché la Costiera Amalfitana non ha le infrastrutture per far fronte a questo turismo”.

Il video di Lexi Jordan, pubblicato due giorni fa, ha raccolto quasi 500mila visualizzazioni e tantissimi commenti. Mentre qualcuno concorda con lei, in molti la criticano. In tanti, infatti, si chiedono: “Ma le persone non fanno ricerche sul posto in cui stanno andando prima di viaggiare?”.