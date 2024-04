Ad Arzano, i carabinieri della locale Tenenza hanno messo a segno un’azione decisiva contro le irregolarità nei centri di scommessa. Su ordinanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Campania, con sede a Napoli, è stato disposta la chiusura temporanea di dieci giorni per un centro scommesse situato in via Luigi Rocco.

Il provvedimento è il risultato di un’attenta indagine condotta dai carabinieri, i quali hanno riscontrato la presenza di diversi minori all’interno del locale. I giovani sono stati sorpresi in flagrante mentre partecipavano ad attività di scommessa. La pratica è chiaramente vietata ai minori di 18 anni secondo le leggi italiane.

Chiuso centro scommesse ad Arzano: multato il titolare

Oltre alla chiusura temporanea, il titolare del centro scommesse è stato sanzionato con una multa di 7.000 euro. Questo intervento sottolinea l’impegno delle autorità locali nel mantenere l’integrità dei luoghi di scommessa e nel proteggere i minori da attività illegali e potenzialmente dannose.