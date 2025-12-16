Una vasta operazione antimafia è scattata alle prime luci dell’alba di oggi, martedì 16 dicembre, contro un’organizzazione criminale specializzata nelle truffe ai danni di persone anziane. I carabinieri del Comando Provinciale di Genova, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, hanno dato esecuzione a un maxi blitz su scala nazionale.

Truffe agli anziani, smantellata banda criminale con base a Napoli: 21 arresti

Secondo le prime informazioni, il sodalizio criminale aveva la propria base operativa a Napoli. Nel corso dell’operazione, i militari dell’Arma stanno eseguendo 21 misure cautelari, emesse dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea. I provvedimenti sono in fase di esecuzione in diverse regioni italiane, a conferma dell’ampiezza e dell’articolazione della rete criminale.

L’organizzazione e il modus operandi

L’associazione smantellata sarebbe stata strutturata e ben organizzata, con ruoli definiti e compiti specifici, e avrebbe messo a segno numerosi raggiri ai danni di anziani, vittime particolarmente vulnerabili. Le indagini, avviate dai carabinieri di Genova, hanno consentito di ricostruire l’operatività del gruppo e di risalire ai vertici dell’organizzazione. Ulteriori dettagli sull’operazione, sui reati contestati e sul numero complessivo delle truffe accertate saranno resi noti nelle prossime ore, dal Procuratore Gratteri.