Truffa del finto incidente, arrestato 19enne di Aversa: restituiti gioielli per oltre 10mila euro

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 ottobre, la Polizia di Stato ha arrestato un 19enne di Aversa per truffa aggravata e denunciato un 45enne, suo complice, per lo stesso reato.

Truffa del finto incidente, arrestato 19enne di Aversa: restituiti gioielli per oltre 10.000 euro

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante un servizio di controllo del territorio in via Tancredi Galimberti, hanno fermato due persone a bordo di un’auto che hanno mostrato subito segni di insofferenza al controllo. Insospettiti, i poliziotti hanno trovato il 19enne in possesso di un borsello contenente numerosi monili in oro, senza riuscire a giustificarne la provenienza.

Le indagini hanno accertato che, nella stessa giornata, il giovane si era recato presso l’abitazione di un’anziana donna ad Aprilia, con la scusa di ritirare gioielli come “risarcimento” per un danno provocato dalla figlia, coinvolta in un finto incidente stradale.

I monili, del valore di oltre 10.000 euro, sono stati restituiti alla legittima proprietaria, mentre il 19enne è stato tratto in arresto e il 45enne denunciato.