È stata arrestata sabato mattina a Melito una donna di 28 anni, disoccupata e con precedenti di polizia, accusata di truffa aggravata in concorso. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di San Concordio in ottemperanza a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Lucca su richiesta della Procura locale.

Truffa del finto incidente a una donna: arrestata 28enne di Melito

I fatti risalgono al 23 novembre scorso, quando una 57enne residente nella periferia di Lucca è stata vittima della cosiddetta truffa del “finto incidente”. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna ricevette una telefonata da un uomo che si spacciava per un agente delle forze dell’ordine, il quale le riferiva che il marito era rimasto coinvolto in un incidente stradale ed era stato fermato.

In preda all’agitazione, la vittima forniva il proprio numero di telefono, come richiesto, per essere ricontattata da un presunto “avvocato”. Poco dopo, un secondo truffatore la chiamava fingendosi il legale del marito e annunciava che una collaboratrice sarebbe passata a ritirare una cauzione, sotto forma di oggetti di valore, per ottenere il rilascio dell’uomo.

Nel giro di 15 minuti, una donna di circa 30 anni si presentava a casa della vittima, riuscendo a farsi consegnare numerosi gioielli. Grazie alla lucidità della truffata e al tempestivo intervento dei Carabinieri, sono stati raccolti elementi fondamentali per l’identificazione della truffatrice, tra cui una dettagliata descrizione e il numero di targa di un’auto a noleggio utilizzata per la fuga.

Il veicolo è stato rintracciato a Bologna e sottoposto a osservazione. Successivamente, la donna alla guida è stata identificata nella 28enne arrestata, riconosciuta sia dalla vittima che da altri testimoni. L’indagata è stata quindi condotta presso la propria abitazione, dove sconterà la misura cautelare degli arresti domiciliari. Le indagini restano ancora in corso per risalire ai due complici, responsabili delle telefonate e della messinscena.