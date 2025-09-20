I Carabinieri della Stazione di Cancello ed Arnone, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata e su richiesta della locale Procura, hanno arrestato quattro persone ritenute gravemente indiziate di truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio. Tre indagati sono finiti in carcere, mentre uno è stato posto ai domiciliari.

Truffa da 40mila euro agli allevatori, soldi reinvestiti in “Gratta e Vinci”: 4 arresti

L’operazione scaturisce da un’indagine avviata dopo una truffa consumata nell’ottobre 2024 ai danni di alcuni allevatori della zona di Cancello ed Arnone. Secondo quanto ricostruito, gli arrestati avrebbero contattato le vittime utilizzando la tecnica del caller ID spoofing, simulando i numeri del comando Carabinieri e del sistema antifrode bancario. Con questo stratagemma, le vittime sarebbero state convinte a credere di trovarsi di fronte a un tentativo di frode informatica e, in tal modo, indotte a disporre un bonifico di circa 40mila euro.

I militari hanno immediatamente disposto il blocco dei conti correnti coinvolti, riuscendo a recuperare parte delle somme sottratte. Le indagini hanno inoltre rivelato che una quota del denaro veniva reinvestita dagli indagati nell’acquisto di biglietti “gratta e vinci”. Gli arrestati restano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di ulteriori sviluppi.