Maddaloni, Pasqua fortunata: con un Gratta&Vinci vince 500mila euro

Una vincita davvero importante è stata registrata mercoledì scorso a Montedecoro, frazione di Maddaloni. Protagonista un uomo di mezza età del posto, una persona comune, che si è fermata al Bar Eolo lungo la Nazionale acquistando tre biglietti “100X” del Gratta e Vinci, ciascuno dal valore di 20 euro.

Dopo averli grattati direttamente nel locale, due biglietti si sono rivelati perdenti e sono stati subito buttati. Il terzo, invece, era quello fortunato: l’uomo lo ha ripiegato con discrezione, lo ha messo in tasca e si è allontanato senza dare nell’occhio. La vincita è stata decisamente consistente: ben 500 mila euro. Grande soddisfazione anche da parte dei gestori del bar, felici per il colpo di fortuna avvenuto nella loro attività.