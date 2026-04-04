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Maddaloni, Pasqua fortunata: con un Gratta&Vinci vince 500mila euro

Una vincita davvero importante è stata registrata mercoledì scorso a Montedecoro, frazione di Maddaloni. Protagonista un uomo di mezza età del posto, una persona comune, che si è fermata al Bar Eolo lungo la Nazionale acquistando tre biglietti “100X” del Gratta e Vinci, ciascuno dal valore di 20 euro.

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Dopo averli grattati direttamente nel locale, due biglietti si sono rivelati perdenti e sono stati subito buttati. Il terzo, invece, era quello fortunato: l’uomo lo ha ripiegato con discrezione, lo ha messo in tasca e si è allontanato senza dare nell’occhio. La vincita è stata decisamente consistente: ben 500 mila euro. Grande soddisfazione anche da parte dei gestori del bar, felici per il colpo di fortuna avvenuto nella loro attività.

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