Truffa 68enne per 6mila euro: arrestato finto avvocato di Aversa

I carabinieri di Sorrento hanno arrestato ad Aversa un uomo sospettato di truffa aggravata ai danni di una 68enne di Vico Equense. La truffa risale al 14 agosto, quando la vittima è stata contattata telefonicamente da un malvivente che, fingendosi avvocato, le ha raccontato che la sorella e il cognato rischiavano l’arresto per aver investito una donna incinta.

La dinamica della truffa

Ingannata dalla falsa emergenza, l’anziana ha consegnato 300 euro e gioielli d’oro per un valore totale di 6.000 euro a un complice che si è presentato a casa sua per ritirare la busta.

Grazie ai filmati di videosorveglianza e a ulteriori accertamenti, i carabinieri hanno identificato l’uomo ritenuto responsabile del ritiro. Una perquisizione nella sua abitazione ha confermato i sospetti: gli abiti trovati corrispondevano a quelli usati durante la truffa.

Misure cautelari

L’indagato è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre proseguono le indagini per rintracciare il complice non ancora identificato.