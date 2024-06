Undici, il gatto scomparso da due mesi a Napoli, è stato finalmente ritrovato. La sua scomparsa, avvenuta nel cuore del centro storico, precisamente in vico Melofioccolo nella zona di Sedile di Porto, aveva suscitato grande preoccupazione e mobilitazione sia online che nelle strade della città.

La scomparsa di Undici e gli appelli via social

Undici era scomparso dopo che qualcuno lo aveva scambiato per un randagio e lo aveva lasciato fuori dal portone del condominio in cui viveva con la sua famiglia. La proprietaria, disperata, aveva diffuso il video delle telecamere di sorveglianza che mostrava chiaramente il momento in cui il gatto veniva messo all’esterno, sperando che qualcuno potesse riconoscerlo e aiutare nel suo ritrovamento.

La ricerca di Undici ha coinvolto numerosi cittadini, volontari e associazioni animaliste, che per due mesi hanno battuto le strade del centro alla ricerca del felino. Gli appelli quotidiani sui social hanno tenuto viva la speranza e hanno garantito che la vicenda rimanesse al centro dell’attenzione pubblica.

L’incredibile ritrovamento

La svolta è arrivata ieri pomeriggio, quando la notizia tanto attesa è stata diffusa sui social: Undici è stato trovato a Casavatore, nella provincia di Napoli. Il gatto è stato immediatamente portato da un veterinario per controllare le sue condizioni di salute, che fortunatamente sono buone.

Le immagini dell’incontro con i padroni hanno toccato il cuore di molti, dimostrando ancora una volta l’importanza del legame che unisce gli animali domestici alle loro famiglie.

Una storia a lieto fine

Il ritrovamento di Undici non è solo una vittoria per la sua famiglia, ma per tutta la comunità che ha partecipato alla ricerca e che ha seguito la storia sperando in un felice epilogo. Ora, Undici può finalmente tornare alla sua vita quotidiana, circondato dall’affetto di coloro che non hanno mai smesso di cercarlo.