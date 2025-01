Troppo Cerignola per il Giugliano, al De Cristofaro è 1-3 per i Pugliesi, secondo ko consecutivo per i gialloblù

Il Giugliano inceppa nel secondo ko consecutivo, al De Cristofaro il Giugliano cade sotto I colpi dell’audace Cerignola, in vantaggio già nel primo tempo con Paolucci, Padula illude i tigrotti con la rete del pari, nella ripresa i Pugliesi chiudono la pratica con le reti di Coccia e Volpe e sale a quota 42 punti rimanendo in terza posizione in classifica. Sconfitta meritata per il Giugliano che resta fermo a 31 punti e vede scivolare da fuori dalla zona Playoff.

Giugliano – Audace Cerignola 1-3

Primo tempo

Gara che inizia con le due formazioni che sembrano volersi studiare alla ricerca dei punti deboli degli avversari.

Partita fortemente condizionata dalle condizione meteo con il vento a farla da padrone, costringendo la squadre a rinunciare i tentativi di lanci lunghi.

Al 17′ Cerignola in vantaggio con Paolucci che raccoglie una palla lasciata in area dalla difesa gialloblù e lascia partire un destro che batte Russo per la rete dei Pugliesi. Il Giugliano subito lo svantaggio non ci sta e si rigetta a capofitto nell’area avversaria alla ricerca del pareggio che riesce a trovare già sette minuti dopo con Padula, che prima si procura un calcio di rigore dopo esser stato atterrato in area e poi si presenta dal dischetto e batte Saracco per la rete dell’1-1. Il Giugliano ritrova entusiasmo dopo la rete del pari e al 26′ sfiora anche la rete del sorpasso ancora con Padula che colpisce in area con il destro dopo un’uscita scellerata del portiere, ma il tiro è respinto da Saracco ritornato tra i pali. Nei minuti finali del primo tempo arriva un episodio determinante nell’economia della gara con il Giugliano rimasto in dieci per l’espulsione di Oyewale per un presunto colpo a palla lontana. Giugliano quindi a conclude la prima frazione e la restante della gara con un uomo in meno.

Secondo tempo

Giugliano quindi costretto a dover giocare la seconda metà di gara in inferiorità numerica e il Cerignola sembra volerne subito approfittare prima con Romano che per poco non approfitta del disastro di Caldore che appoggia in retropasaggio non accorgendosi minimamente della presenza dell’esterno che con uno sbilenco tiro di destro che non riesce a battere Russo che respinge.

Al 52′ il Cerignola ritorna in vantaggio con la rete di Coccia che raccoglie una sponda di Visentin sulla quale la difesa gialloblù appare ipnotizzata e lascia l’esterno completamente solo che da pochi passi non può che battere Russo per l’1-2 degli ofantini. Bertotto vuole dare una scossa alla squadra cambiando il volto dell’attacco inserendo Njambè per Baldè e concede l’esordio in maglia Giugliano per Del Sole subentrato a Padula, autore di una buona prova sotto tanti punti di vista indipendentemente dal gol. Al 66′ il Giugliano ha la grande occasione del pareggio con Njambè che si presenta tutto solo davanti a Saracco ma con il Sinistro calcio fuori. Occasione anche per il Cerignola vicino al tris con il grande ex di giornata Salvemini che trova una grande rasoiata di sinistro sulla quale solo il palo riesce a dire no. Ci prova ancora il Giugliano al 73′ ma Peluso pecca un po di egoismo calciando alto quando poteva servire il compagno Njambè meglio posizionato. La partita sembra incanalare sui binari della formazione di Raffaele che decide di abbassare i ritmi della gara prima di calare il tris con Volpe che di testa finalizza al meglio una splendida azione di squadra costruita da una formazione che sembra poter veramente ambire alle zone alte della classifica e dire la sua anche in chiave playoff. Finisce 1-3 al De Cristofa

Sconfitta che fa riflettere

Finisce così con l’Audace Cerignola e si dimostra una volta di più di voler essere una delle protagoniste di quest’annata, sconfitta che sa tanto di campanello d’allarme per il Giugliano che dopo la sconfitta nel derby la Cavese cade nuovamente e vede sempre più assestarsi a metà classifica.

Il tabellino

Giugliano (4-3-3): Russo; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; Vallarelli (59’ Njambe), Celeghin, Peluso (75’ De Paoli); Masala (70’ D’Agostino), Padula (59’ Del Sole), Balde (46’ Minelli). A disposizione: Anacoura, Barosi, Scaravilli, Genovese, Nuredini, Lleshi. Allenatore: Bertotto

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Russo, Martinelli, Visentin; Coccia (89’ Ingrosso), Bianchini (89’ Sainz-Maza), Capomaggio, Paolucci, Romano; Achik (58’ Volpe), Salvemini (89’ Faggioli). A disposizione: Greco, Fares, Ruggiero, Parigini, Ligi, Jallow, Velasquez, Gonnelli, Ianzano, Carrozza. Allenatore: Raffaele

Arbitro: Samuele Andreano di Prato

Marcatori: 17’ Paolucci (AC), 24’ Padula (G), 52’ Coccia (AC), 85’ Volpe (AC