Avevano sottratto un catalizzatore da un’auto in sosta nel parcheggio del centro commerciale “Jambo 1” di Trentola Ducenta. Individuata e sgominata una banda di professionisti specializzati in furti di marmitte: a finire in manette sono tre persone, originari e residenti nell’hinterland napoletano, che dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. I fatti risalgono allo scorso anno.

Trentola, presa banda di “marmittari”: furti nel parcheggio del Jambo

Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri di San Marcellino su ordine della Procura di Napoli Nord. Le indagini hanno permesso di appurare che i soggetti destinatari della misura odierna erano soliti seguire un modus operandi ben preciso: i malviventi effettuavano giri di perlustrazione a bordo di auto diverse per non destare sospetti, dopodiché sceglievano i veicoli da “depredare” (quasi sempre utilitarie) e, successivamente, entravano in azione in un orario particolarmente affollato per un centro commerciale.

Il fenomeno dei furti di marmitte, fa sapere la Procura, ha avuto un aumento vertiginoso nell’ultimo biennio, oltre che sul territorio nazionale, soprattutto nella zona Nord di Napoli e su tutta la provincia di Caserta. Vittime soprattutto proprietari di utilitarie – raramente veicoli di valore e di grossa cilindrata – a causa della carenza di materie prime e dei prezzi di ricambio rialzati sul mercato.