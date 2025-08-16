Momenti di paura nel pomeriggio di Ferragosto a Trentola Ducenta, dove un incendio sarebbe divampato nel cortile dell’ex edificio del Giudice di Pace, oggi in stato di abbandono. I fatti intorno alle 16.30.

Trentola Ducenta, incendio a Ferragosto: fiamme nell’ex edificio del Giudice di Pace

Le fiamme, per cause ancora da accertare, hanno coinvolto alcuni lampioni, pannelli pubblicitari e insegne che da tempo erano accatastati nell’area esterna della struttura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente domato l’incendio evitando che si propagasse alle aree circostanti. Presenti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi e nelle verifiche per risalire all’origine del rogo.