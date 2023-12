Si chiamava Cinzia Cristiano, 51 anni, la donna morta ieri sera in un drammatico incidente a Trentola Ducenta. La vittima si è schiantata contro un muro dopo aver perso il controllo del veicolo.

Incidente a Trentola Ducenta, Cinzia si schianta contro un muro e muore

Il sinistro, come spiega Casertace.net, si è verificato intorno alle 23. Per ragioni da accertare, Cinzia avrebbe perso il controllo della sua macchina in via Montale, traversa di via Salvo d’Acquisto, e avrebbe finito la sua corsa contro un muro presente a margine della carreggiata. L’impatto è stato così violento che la donna è deceduta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica. Inutile l’intervento del 118 che ha potuto solo constatare il decesso di Cinzia Cristiano. La Fiat Punto della donna è stata sequestrata. La sua salma, invece, si trova presso l’istituto di medicina legale di Giugliano.