Arrestato 27enne dopo un breve inseguimento nelle strade di Trentola Ducenta. Nascondeva denaro contante negli slip e droga in un tester per reti di telecomunicazioni.

Trentola Ducenta, tenta la retromarcia alla vista dei carabinieri: nasconde 3mila euro negli slip. Arrestato

È stata la repentina manovra di retromarcia eseguita dal conducente di un’autovettura a insospettire i carabinieri che hanno deciso fermarlo per un controllo. L’uomo, un 27enne domiciliato a Napoli, nel corso della notte, mentre viaggiava alla guida della sua Renault Magane, giunto in via Romaniello del comune di Trentola Ducenta, alla vista di una pattuglia della locale Stazione ha deciso di fare immediata retromarcia. Tale manovra ha insospettito i militari dell’Arma che lo hanno raggiunto e bloccato.

L’uomo, a seguito di una perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 4,20 gr di cocaina suddivisa in 10 dosi, rinvenute parte in un tester per reti di telecomunicazioni e parte nel porta oggetti della vettura.

Sequestrata anche la somma di euro 3.195,00 in banconote di vario taglio, rinvenuta negli slip indossati dal 27enne e due smartphone, verosimilmente utilizzati per l’attività di spaccio, rinvenuto nell’abitacolo del veicolo. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.