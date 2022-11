Un violento scontro si è verificato nel pomeriggio di oggi sull’A1, nel tratto che collega San Vittore a Cassino.

Schianto sull’A1, chiusa autostrada

Nello schianto sono rimasti coinvolti un tir e un furgone. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento. Nell’impatto sono rimaste ferite gravemente due donne tra i 60 e i 70 anni che si trovavano a bordo del furgone

Sul luogo del tremendo scontro sono giunti immediatamente due eliambulanze, che hanno trasferito le donne a Roma e a Latina. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Sottosezione A1 di Cassino, per gli accertamenti del caso, il 118 e i vigili del fuoco. Il traffico si è completamente paralizzato.

Autostrade per l’Italia, attraverso una nota, informa gli automobilisti: «Sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra San Vittore e Cassino in direzione di Roma il traffico è bloccato con 4 km di coda a causa di un incidente avvenuto al km 673, nel quale sono rimasti coinvolti un camion e un furgone. A chi viaggia in direzione di Roma si consiglia di uscire a Caianello, percorrere la SS6 Casilina e fare rientro in autostrada dalla stazione di Cassino.